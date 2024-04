PF suspeita que general Cid usou Apex em Miami para venda de joias

Para aprofundar as suspeitas envolvendo a atuação do general, a PF colheu na semana passada os depoimentos de três funcionários da Apex Miami, que estavam em Brasília para dar esclarecimentos em uma investigação interna aberta pela agência.

O foco dos depoimentos à Polícia Federal foi o caso das joias. Os investigadores questionaram os funcionários se o general Cid usou o escritório da agência para guardar os itens durante as negociações para vendê-los nos Estados Unidos. A investigação também apura se recursos da agência foram usados pelo general Cid para pagar despesas de pessoas externas ao quadro da Apex.

Outro ponto abordado nos depoimentos foi a participação do general Cid no acampamento golpista no quartel-general do Exército, em Brasília. O UOL revelou no último dia 2 que o general usou a estrutura da agência e viajou a Brasília bancado pela Apex no período em que esteve no acampamento, em dezembro de 2022.

A Polícia Federal investiga a venda das joias sob suspeita de terem sido desviadas do patrimônio público brasileiro. Os itens foram dados de presente ao então presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato. Mauro Cid levou diversos itens de luxo para os Estados Unidos no final de dezembro de 2022, quando acompanhou Bolsonaro em sua viagem para o país. Investigadores da PF irão na próxima semana aos Estados Unidos para realizar as últimas diligências, em conjunto com o FBI (o equivalente à polícia federal norte-americana), e concluir o caso.

A Apex não é um órgão estatal, mas funciona como uma pessoa jurídica de direito privado abastecida com recursos do sistema S. Por isso, é auditada pelo TCU (Tribunal de Contas da União) e tem que prestar contas à corte.

Visto de trabalho e celular da agência

Apesar de demitido no início de janeiro, o general continuou usando por alguns meses o telefone celular corporativo da Apex e seu passaporte oficial com visto de trabalho para a agência. Esse período de janeiro de 2023 foi justamente quando ele auxiliou Mauro Cid na venda das joias, conforme demonstram as mensagens obtidas pela PF.