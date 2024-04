Musk telegrafou para Xandão drone que disparou nos EUA

Elon Musk incorporou o método dos aiatolás do Irã. Telegrafou o ataque com 72 horas de antecedência. Esboçou na segunda-feira, em documento entregue ao Supremo Tribunal Federal, o vazamento de decisões sigilosas de Alexandre de Moraes feito nesta quarta-feira por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. Subscrito por advogados da X Brasil, o documento camuflou a investida sob parágrafos bem-comportados.

As ordens do Supremo serão "integralmente cumpridas", anotaram os prepostos de Elon Musk, antes de avisar que o Comitê Jurídico da Câmara dos Estados Unidos havia intimado a matriz da plartaforma a entregar "todas as ordens" recebidas de Xandão "relacionadas à moderação, exclusão, supressão, restrição ou redução da circulação de conteúdo", além do "bloqueio de contas".

Numa vã tentativa de lavar as mãos de Musk, a X Brasil disse no ofício "registrou à autoridade norte-americana que os referidos documentos solicitados são confidenciais e se encontram resguardados por sigilo judicial". Alegou ter solicitado a manutenção da "conficidencialidade". Comprometeu-se a avisar Xandão sobre desdobramentos "relevantes", tudo "em nome da transparência."