Bomba salarial de juízes ameaça o Tesouro e desafia o português

A língua portuguesa é rica, muito rica, riquíssima. Os dicionários mais completos relacionam mais de 400 mil palavras. Com um idioma assim, tão farto, não se compreende por que diabos alguém um dia resolveu que o cidadão que financia o Estado deveria ser apelidado de "contribuinte".

O termo é impróprio. Contribuir é o mesmo colaborar. Pressupõe certa espontaneidade. E o dinheiro do brasileiro, como se sabe, não troca o conforto do bolso do dono pela insegurança dos cofres públicos senão por obrigação. Os senadores decidiram comprovar a impropriedade do vocábulo "contribuinte".

Num instante em que a Receita Federal recebe as declarações de rendimentos dos cidadãos, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que empurra para dentro do texto constitucional um privilégio que havia sido extinto há quase 17 anos.