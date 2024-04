Com mais de um ano de atraso, Lula faz acenos à classe média

Na bica de completar um ano e meio do seu teceiro mandato, Lula se deu conta de que não basta falar para convertidos. Os acenos à classe média parecem mais inspirados pelo desejo de recuperar eleitores que rejeiraram Bolsonaro por conta do fator democrático do que de atrair os recalcitrantes do bolsonarismo.

Resta agora saber se o novo programa de Lula, lançado por meio de medida provisória, será aprovado pelo Congresso. O anúncio foi feito num salão do Palácio do Planalto apelidado de Cabo Canaveral —uma alusão à base de lançamento de foguetes dos Estados Unidos. Não basta lançar programas. É preciso assegurar que eles não explodam antes de ganhar altitude.