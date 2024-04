Lula percebe na aurora do 2º ano a falta que faz uma frente ampla

Quem desperdiçou tempo com o debate político nas últimas duas semanas teve a sensação de que há uma crise na articulação política do Planalto.

O problema é tão falso quanto o lero-lero de que um bom articulador desarmaria as bombas e faria deslanchar a agenda econômica do governo no Legislativo.

Lula 3 convive com um Congresso inédito. A oposição não tem adversários, mas inimigos escrachados. Adversários são os membros do consórcio governista.

Por exemplo: O PP, partido de Lira, flerta com Tarcísio de Freitas para 2026 enquanto usufrui, sob Lula, do controle da Caixa Econômica, de dois ministérios e de pedaços do orçamento federal.

Antes de encaminhar uma solução para qualquer problema é preciso enxergá-lo. A crise que conturba Brasília é a falência do velho modelo de coalização.

No Congresso atual, ninguém representa ninguém. Cada parlamentar é operador de si mesmo.