Saída de Moraes eleva chance de Moro de salvar mandato no TSE

Imagina-se que bons advogados precisam conhecer as leis. Isso é útil. Suspeita-se que excelentes advogados devem conhecer a jurisprudência dos tribunais. Também ajuda. Mas nenhum advogado será extraordinário se não conhecer os juízes. Nos bastidores do julgamento do pedido de cassação de Sergio Moro no Tribunal Superior Eleitoral, a composição da Corte vai ganhando maior relevância do que as leis e a jurisprudência.

PT e PL tinha até as 23h59 de segunda-feira para recorrer contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que rejeitou a guilhotina por 5 votos a 2. As peças foram protocoladas na última meia hora. Nelas, reitera-se a acusação segundo a qual Moro cometeu abuso do poder econômico na pré-campanha de 2022. O julgamento dos recursos deve ficar para o segundo semestre.

Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, deixará a Corte em junho. Será substituído por André Mendonça. Num colegiado de sete ministros, estima-se que Mendonça comporá com outros três ministros —Nunes Marques, Raul Araújo e Isabel Gallotti— uma maioria pró-Moro. Na outra ponta estariam Cármen Lúcia, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques.