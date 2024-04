Conjuntura recomenda ao gênio de Moraes que retorne à garrafa

O 8 de janeiro e os dias que antecederam o quebra-quebra confirmaram que a direita retirada por Bolsonaro do armário tinha características inéditas. Arcaica nos modos, essa direita revelou-se violenta nos métodos. Um pedaço dela colocou-se à disposição para encher acampamentos e cometer delinquências.

A atmosfera de anormalidade contribuiu para uma certa normalização de procedimentos que ajudaram a retirar o gênio de Alexandre de Moraes da garrafa ao longo da corrida presidencial de 2022. À medida que os riscos à democracia se dissipam, certas excepcionalidades já não são vistas como coisas excepcionais.

Mesmo no Supremo Tribunal Federal cresce, nos bastidores, a percepção segundo a qual a instrumentalização do direito em busca de resultados efetivos, prática associada a Moraes, é uma exceção que precisa parar em algum momento, antes que se consolide como uma regra que transforma as críticas ao xerife-geral da República num processo de questionamento do próprio Supremo.