Penúltima manobra do X colocou Pablo Marçal no colo de Xandão

Foram finalmente transferidos da Caixa Econômica para o Banco do Brasil os R$ 28,6 milhões em multas aplicados contra a rede social X pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A liquidação dos débitos pavimenta o caminho que leva ao desbloqueio da plataforma de Elon Musk no Brasil. A novidade chega com atraso para o franco-atirador Pablo Marçal.

No último sábado, graças ao depósito em conta errada, Moraes pôde cobrar esclarecimentos de Marçal por ter usado o X, ainda sob bloqueio, para disseminar o laudo médico fabricado para grudar novamente em Guilherme Boulos a pecha ficcional de consumir cocaína. Acomodado pela penúltima manobra de Musk no colo de Xandão, Marçal foi submetido à síndrome do que está por vir.

No seu despacho, Moraes mostrou a Marçal o cabo da faca. Citou o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que resultou, em outubro de 2021, na cassação do então deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, condenado por disseminar nas redes mentiras sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas.