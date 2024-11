Explosão mostra que pacificação fica obsoleta antes de acontecer

3) A sonhada pacificação do Brasil vai ficando obsoleta antes de acontecer.

Decorridos um ano e dez meses do fatídico quebra-quebra, foram punidos apenas os bagrinhos que orgnizaram nas redes sociais uma "festa da Selma", para "comer o bolo" durante o assalto às sedes dos Três Poderes. Continuam impunes Bolsonaro e seus cúmplices. Inelegível, o mentor da fuzarca perambula pela conjuntura política estalando de pureza democrática.

Juntando-se o debate sobre anistia com a falta de políticos e militares atrás das grades chega-se à mistura que inspira o surgimento do homem-bomba —um patriota catarinense, ex-candidato a vereador pelo PL, que deixou nas redes sociais um rastro pegajoso de ódio às instituições e apreço por teorias conspiratórias. O bolsonarismo se apressa em qualificar qualificar o homem-bomba como maluco.

Em dezembro de 2022, aloprados saídos do acampamento do QG do Exército tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Impedidos, promoveram uma arruaça no centro de Brasília. Dias depois, desarmou-se uma bomba plantada por outro maluco num caminhão de combustível, nas cercanias do aeroporto de Brasília. Sobreveio o 8 de janeiro. Uma vez, o flagrante de maluquice é crime. Duas vezes é reincidência. Mais de três vezes é reflexo da impunidade de gente graúda.

Horas antes da explosão na Praça dos Três Poderes, Bolsonaro disse numa entrevista contar com a reversão de sua inelegibilidade. Declarou que será presidenciável enquanto sua "morte política" não for "anunciada para valer". O homem-bomba morreu ao fazer o que não devia. Seu cadáver convida autoridades brasilienses a refletir sobre a urgência de fazer o que devem. A Procuradoria-Geral da República e o Supremo devem ao país algumas lápides.