Josias: Alcolumbre trata 'Caso Gayer' com dose de hipocrisia

Alcolumbre é tão bem articulado no Congresso... Ele se articula para restaurar o orçamento secreto e não pode para cassar o mandato de um deputado indigno? Se quiser, pode, mas deixa no ar essa ameaça com a intenção de que Gayer lhe peça desculpas em privado por aquilo que disse publicamente.

Esse comportamento do Alcolumbre também não é digno. Ele deveria dar ao deputado o tratamento merecido, que é a cassação do mandato. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias condenou as declarações de Gayer e questionou como o deputado ainda não foi devidamente punido por suas atitudes.

O Parlamento é uma coisa e um botequim é outra. Nesse caso específico, qualquer botequim de periferia de grande cidade do Brasil tem uma aparência mais higienizada e interessante do que o Congresso Nacional. É muito impressionante que um personagem como esse Gustavo Gayer percorra os corredores do Legislativo impunemente.

Não se espera de um parlamentar um linguajar de quinta categoria. Primeiro, trata a Gleisi como prostituta e disse que a estava defendendo. Segundo, desrespeita as relações dela com o marido, insinuando que eles podem compor um trisal com o Alcolumbre. Aí, covardemente ele tira a postagem. Além de irresponsável, ele é covarde. É um valentão de rede social, mas um covarde em privado. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Eduardo e Flávio já disputam quem deve ser vice na chapa com pai

Eduardo e Flávio Bolsonaro travam uma disputa interna para ver qual deles será o candidato a vice em uma eventual chapa com seu pai, Jair, para as eleições presidenciais de 2026, afirmou o colunista Tales Faria.