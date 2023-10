O outro sérvio portava R$ 3.153,00. Ele declarou que está no Brasil desde 2020 e recebe auxílio financeiro de seus familiares. Disse também que é amigo de Aleksandar e conhecia Santana havia três meses, mas não sabia do envolvimento dele com o crime.

Além do dinheiro, os agentes apreenderam um Hyundai HB-20 com o amigo de Aleksandar. O sérvio afirmou que comprou o veículo em julho deste ano em uma revendedora de carros usados e pagou R$ 55 mil. Ele teve o veículo devolvido por ordem judicial.

Ligações com o PCC

Os dois sérvios acabaram liberados porque não havia nenhum mandado de prisão contra eles. Mas, na quinta-feira passada, Aleksandar foi preso na Baixada Santista, durante a Operação Dontraz, deflagrada pela Polícia Federal. Foram detidas oito pessoas no Guarujá e duas na Praia Grande.

A operação também foi desencadeada no Paraná, em Santa Catarina, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Segundo investigações, Aleksandar herdeu os negócios ilícitos do pai, era um dos maiores narcotraficantes em atividade no Brasil, integra a máfia dos balcãs e tem ligações com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O bando passou a ser investigado em abril de 2022, quando um barco pesqueiro, de bandeira brasileira, foi interceptado em Cabo Verde, na Costa da África, com 5,5 toneladas de cocaína. Em agosto do ano passado, a PF apreendeu em Fortaleza mais 1,2 tonelada da droga.