Tuta, excluído do PCC, é condenado a 12 anos por lavar R$ 1 bi da facção

Prisão em Pernambuco

Dezinho foi preso em julho do ano passado, em um condomínio de luxo na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Ele foi trazido para São Paulo e cumpre pena em uma penitenciária no interior do estado. O criminoso levava uma vida de ostentação. Morava em mansões e fazia viagens internacionais.

Prisões no Paraguai

Pisca foi preso no Paraguai em 18 de julho de 2018, junto com Marcelo Moreira Prado, o Sem Querer ou Exu, também do alto escalão do PCC, que já foi condenado a 11 anos e 10 meses, também na operação Sharks.

Os comparsas viviam em mansão alugada num bairro rico de Assunção, capital paraguaia. O luxuoso imóvel tinha piscina e dezenas de cômodos. Sem Querer tinha ainda à disposição carros e motos importados. Costumava desfilar com correntes de ouro. As despesas eram bancadas pelo PCC.

Sem Querer e Pisca foram extraditados para o Brasil meses depois. Segundo o MP-SP, mesmo presos na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, eles continuaram praticando crimes.