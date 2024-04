Quartel da Rota também teve 31 pistolas furtadas e armas foram para o PCC

O soldado tinha uma namorada em Paraisópolis. À época, o irmão dela estava preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Jundiaí (SP). O DHPP apurou que Sem Fronteira descobriu que Pereira era policial militar e desconfiou que ele frequentava a favela para investigar o tráfico de drogas.

As investigações apontaram ainda que Sem Fronteira abordou, dominou e agrediu o soldado. Depois mandou que os três parceiros que estavam com ele algemassem o policial militar. O líder do PCC em Paraisópolis, então, exigiu que o soldado Pereira se ajoelhasse.

PCC matou PM com a arma da Rota

Logo em seguida ordenou que cada um dos comparsas atirasse na cabeça de Pereira. O corpo do PM e a farda dele foram colocados no porta-malas de um carro que o soldado havia emprestado de um amigo, também militar. O veículo foi abandonado em uma rua na Vila das Belezas, zona sul paulistana.

Sem Fronteira acabou preso por tráfico de drogas em maio de 2014 e saiu da prisão, em liberdade condicional, em novembro de 2016. Em agosto de 2018, voltou a ser preso, dessa vez acusado de ter ordenado a morte da policial militar Juliane dos Santos Duarte, também em Paraisópolis.

Das 31 pistolas automáticas furtadas do quartel da Rota, apenas uma foi apreendida: justamente aquela utilizada pela quadrilha de Sem Fronteira para matar o soldado Pereira. As demais foram parar nas mãos de outros criminosos do PCC, segundo policiais do DHPP.