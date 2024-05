Policial é suspeita por furto de armas e munição no 6º Batalhão de Santos

Duas pistolas Glock .40 da Polícia Militar

210 projéteis de pistolas do mesmo calibre

Dois carregadores de pistola particular 9 mm

24 projéteis particulares também de pistola 9 mm

Um colete à prova de balas particular

A reportagem apurou que o furto aconteceu nos alojamentos dos PMs, localizados perto da sala de armas do batalhão. Policiais militares disseram na condição de anonimato que o local dispõe de câmeras de segurança que fazem monitoramento, mas sem realizar gravações das imagens.

As investigações para chegar aos responsáveis pelo crime começaram a partir de um levantamento sobre quem fez Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial) no 6º Batalhão, que corresponde a oito horas de atividades fora do período normal de trabalho.

A policial suspeita teria feito o Dejem no 6º Batalhão de Santos. Os armários dela e de outras colegas de farda que também participaram da jornada extraordinária foram revistados.

Fontes afirmaram à reportagem que foram encontrados projéteis furtados com a policial suspeita. As armas levadas não foram localizadas. As mesmas fontes acrescentaram que a policial pediu para fazer a guarda no 6º Batalhão e assim teria praticado o furto. Há indícios de envolvimento de outras pessoas no crime.

A policial militar teria sido presa no início da noite de ontem. Porém, até a conclusão deste texto, o Serviço de Comunicação Social da Polícia Militar, procurado pela reportagem, não havia confirmado a detenção dela.