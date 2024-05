Justiça Federal deve arrolar Marcola como testemunha no júri de rival no PR

Caso seja arrolado como testemunha no novo júri, Marcola será indagado pelo juízo, por cinco procuradores da República e também pelos defensores do réu, se sustenta ou não a declaração feita no presídio de Porto Velho em 15 de junho de 2022, quando chamou Tiriça de psicopata.

Nos meios jurídicos, os comentários são de que se isso acontecer mesmo - Marcola arrolado - será o maior ajuste de contas entre a liderança do PCC em pleno tribunal e poderá agravar ainda mais a crise na principal organização criminosa do Brasil.

Cláudio Dalledone e Adriano Bretas, advogados de Roberto Soriano, tinham arrolado Marco Willians Herbas Camacho como testemunha no júri do cliente. Mas, em 15 de janeiro deste ano, os defensores decidiram abrir mão do depoimento de Marcola.

Áudio vazado rachou a facção

O vazamento do áudio no júri do assassinato de Melissa gerou um dos maiores rachas da história do PCC. Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado São Paulo), Tiriça, e os comparsas Abel Pacheco de Andrade, 49, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, 45, o Andinho, decidiram excluir Marcola do PCC.

Marcola, por sua vez, considerado o líder máximo da organização, contou com o apoio da "sintonia final", a cúpula da facção, que em contrapartida divulgou "salve" (comunicado), informando que ele não havia feito nada de errado.