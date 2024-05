Sócio de Marcola é trocado de cela e fica na 'cova dos leões' em Brasília

Fontes do sistema prisional disseram à reportagem, na condição de anonimato, que mudar o narcotraficante Fuminho de ala e deixá-lo na mesma vivência que Tiriça, Vida Loka e Andinho foi o mesmo que colocá-lo na "cova dos leões".

Marcola chamou Tiriça de psicopata durante conversa com um funcionário quando esteve preso na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). O diálogo foi gravado e o áudio acabou usado no júri que condenou Tiriça a 31 anos e meio de prisão pela morte da psicóloga Melissa de Almeida Araújo.

A vítima trabalhava na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR) e foi assassinada a tiros em maio de 2017 em Cascavel, no Paraná. Tiriça foi condenado sob a acusação de ser o mandante do crime. O vazamento do áudio no júri gerou um dos maiores rachas da história do PCC.

Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado São Paulo), Vida Loka e Andinho foram solidários a Tiriça. Os três, no início de fevereiro, até então integrantes da cúpula do PCC, decidiram excluir Marcola da organização criminosa.

Marcola contou com o apoio da "sintonia final", a cúpula da facção, que em contrapartida divulgou comunicado informando que ele não havia feito nada de errado e anunciando que os três rivais estavam excluídos do grupo e condenados à morte.

Dias de tensão

Nos bastidores do sistema prisional, os comentários são de que Fuminho terá dias de tensão na mesma ala dos três rivais de Marcola. O narcotraficante chegou a ser acusado de ter planejado os assassinatos de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca.