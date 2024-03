Lula vai lançar pacote de educação para a primeira infância

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um grupo de estudos sobre a primeira infância, deverá ter uma reunião com o Lula nas próximas semanas para o Lula lançar um grande pacote de educação para a primeira infância. A ideia é criar uma espécie de cadastro único e isso é importante para a primeira infância e, inclusive, pode ter efeitos para combater a evasão escolar de meninas adolescentes que engravidam e por causa dessa gravidez deixam a escola. Se estiver todo mundo em um cadastro único nacional que pode ser usado por estados e municípios, isso ajuda. Essa possibilidade chamou muito a atenção do Lula e nas próximas semanas deveremos ver um pacote nessa linha. Kennedy Alencar

Ainda de acordo com o colunista do UOL, desde o final do último ano a questão da educação básica é sensível para o presidente, até por seu próprio histórico de vida.

No final do ano passado teve uma reunião e o Lula estava mal-humorado e ia só dar um alô e ir embora. Quando começaram a falar da primeira infância e do drama da falta de creches e políticas de vacinação, Lula cancelou uma agenda que tinha e se emocionou, porque é uma coisa que ele passou na sua infância. Então devemos esperar para as próximas semanas um pacote do Lula nessa área. Kennedy Alencar

