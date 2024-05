Direita imita Trump com Biden e tenta colar pecha de enferrujado em Lula

No Análise da Notícia desta quarta (29), o colunista Kennedy Alencar afirmou que a direita brasileira tenta adotar a mesma atitude do ex-presidente norte-americano Donald Trump em reação ao atual detentor do cargo, Joe Biden, quando tenta colar o rótulo de "enferrujado" no presidente Lula ao derrubar os vetos do presidente no Congresso.

Mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, [a direita brasileira] tenta pregar no Lula uma pecha de fora de forma, enferrujada. O Trump faz isso muito com o Biden lá nos Estados Unidos. Tem uma eleição lá agora em novembro, 5 de novembro. E agora, prematuramente, porque a eleição no Brasil vai ser só em 2026. Kennedy Alencar, colunista do UOL.

Kennedy destaca que a decisão do Congresso em manter o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a criminalização de fake news e a derrubada do veto às "saidinhas" é uma derrota civilizatória e uma ameaça à democracia.