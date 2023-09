Tarde demais. O blogueiro Wellington Macedo (que foi um dos que plantaram uma bomba em um caminhão de combustível para explodir o aeroporto de Brasília em 24 de dezembro), a empresária Rieny Teixeira (que teria financiado os atos) e o radialista Maxcione de Abreu (acusado de atacar o STF e atuar em tentativa de golpe de Estado) já estão presos na capital federal.

Um dos nomes mais conhecidos entre os golpistas brasileiros, Oswaldo Eustáquio defende há anos pau nas instituições e difunde mentiras, tendo sido condenado por isso, como nos casos contra o deputado Guilherme Boulos e o jornalista Glenn Greenwald.

Trabalhou no ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sob o comando de Damares Alves. Já em 2020, ele foi preso pela primeira vez por incentivar atos antidemocráticos. Ficou brigando com a Justiça desde então, apoiando golpismo em 7 de setembro de 2021 e durante as eleições.

Com medo de ser preso, chegou a se refugiar no Palácio do Alvorada, ainda ocupado por Jair Bolsonaro, em 12 de dezembro do ano passado, dia da diplomação de Lula no TSE, após bolsonaristas atacarem a sede da Polícia Federal e queimarem carros e ônibus. Diz que estava lá apenas para uma visita. Ahã.

Moraes ordenou a prisão dele em dezembro, mas, corajoso, fugiu para o Paraguai. Em janeiro, ofereceu ajuda aos golpistas que vandalizaram as sedes dos Três Poderes. Em agosto, o STF pediu para a Interpol colocar o seu nome na lista de procurados internacionais. Eustáquio conseguiu um refúgio temporário no Paraguai.

Não é de se estranhar que o início do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro tenha desesperado foragidos como Oswaldo Eustáquio. Se os golpistas com capivara menor pegaram 17 anos, imagina quanto tempo ele, que incentiva atos antidemocráticos, desrespeita decisões judiciais e ataca instituições desde 2020, vai pegar?