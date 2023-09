Naquele domingo, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ameaçou o diretor da PRF de prisão se não liberasse as estradas em 20 minutos. "Ou você para os bloqueios ou você vai para a cadeia", relata reportagem da revista Piauí que narra o encontro entre os dois no 30 de outubro.

Isso não diminuiu a empáfia de Vasques, que tratou os parlamentares da CPMI dos Atos Golpistas como idiotas ao dar justificativas toscas para os bloqueios nas estradas. "É um crime impossível, que não ocorreu, não tem como. Como falaríamos com 13 mil policiais explicando essa forma criminosa sem ter uma conversa de WhatsApp, Telegram, sem uma reunião, sem nenhum e-mail enviado?", questionou. Cinismo em estado mais puro, pois basta que algumas pessoas da cúpula ordenem os bloqueios.

A partir do momento em que o diretor-geral da PRF começou a agir como cabo eleitoral de Jair, ele deveria ter sido afastado de suas funções. Como não foi, a corporação foi usada em duas ações golpistas.

Na primeira vez, emperrou o transporte de eleitores mais pobres, principalmente no interior do Nordeste. Na segunda, a PRF fez vistas grossas aos protestos golpistas que trancaram rodovias em todo o país nas semanas seguintes à vitória do petista, deixando que bloqueios se instalassem, mentindo que precisava de uma decisão judicial para desobstruir as vias. Vídeos em que policiais rodoviários passavam pano para golpistas viralizaram nas redes levando a engrossar os bloqueios.

Precisou a Justiça Federal emitir uma série de decisões e o próprio STF intervir com ameaça de multa contra Vasques para a cúpula da corporação se mexer de fato. Faltou vontade, sobrou seletividade. Afinal, quando indígenas fecharam uma rodovia por algumas horas, em São Paulo, em maio deste ano, para protestar contra o marco temporal, tomou bomba e bala de borracha no lombo.

Um dia antes da eleição, Silvinei Vasques já havia publicado em suas redes sociais um pedido de voto em Bolsonaro. Provavelmente para dirimir dúvidas de seus subordinados a respeito de quem ajudar na reta final. Depois, com o recado dado, apagou.