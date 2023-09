Nesse sentido, apontou que o Conselho de Segurança da ONU vem perdendo importância, lembrando que os membros vem travando guerras por expansão territorial (uma referência à Rússia) ou mudanças de regimes (indubitavelmente, uma cutucada nos Estados Unidos).

Soberano sobre a maior parcela da maior floresta tropical do mundo e lar de uma das maiores biodiversidades do planeta, o Brasil tem uma posição natural de liderança ambiental em um momento em que o mundo sente os efeitos das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global.

Não à toa, uma parte importante do discurso do petista, nesta terça, foi dedicado a reafirmar que o Brasil voltou no campo ambiental. Disse que agir contra mudança do clima significa combater desigualdades históricas e afirmou que a redução no desmatamento da Amazônia caiu 48% desde o início do ano.

Cobrou os países ricos (que ajustaram o termostato do planeta para a posição "Gratinar os Idiotas") para a sua responsabilidade de financiar as mudanças necessárias e executar de fato, medidas. Lembrou que o Sul Global é o que mais sofrem com o clima. Disse que vem se organizando com os países detentores de grandes florestas tropicais.

O ponto de retorno do país à essa área já havia ocorrido na COP 27, a cúpula da ONU para o clima, realizada no Egito, em novembro passado. Naquele momento, Lula assumiu o protagonismo enquanto Jair estava preocupado com joias árabes e com golpe de Estado.

Para efeito de comparação, tendo que dar uma resposta sobre as imagens de fogo que consumia parte da Amazônia, Bolsonaro culpou "índios" e "caboclos", em seu discurso na ONU, em setembro de 2020. Livrou, assim, a barra de grileiros, madeireiros, garimpeiros e pecuaristas ilegais (seus eleitores) pelo aumento na destruição.