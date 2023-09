Na ONU, Lula diz que extrema direita surge dos escombros do neoliberalismo

Não haverá sustentabilidade nem prosperidade sem paz. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. É perturbador ver que persistem antigas disputas não resolvidas e que surgem ou ganham vigor novas ameaças. Bem o demonstra a dificuldade de garantir a criação de um Estado para o povo palestino. A este caso se somam a persistência da crise humanitária no Haiti, o conflito no Iêmen, as ameaças à unidade nacional da Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, Guiné-Conacri, Mali, Níger e Sudão.

Este é o oitavo discurso do presidente na Assembleia-Geral da ONU, em que o Brasil tradicionalmente faz a primeira fala. Ele foi mais aplaudido em três momentos: quando foi anunciado, ao dizer que o Brasil estava "de volta" e ao falar na Amazônia.

O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. O Brasil está de volta.

Lula tratou ainda da sua pauta mais delicada internacionalmente: a guerra entre Ucrânia e Rússia. O presidente tem pregado paz e criticado posicionamentos de países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ao fornecerem armas para o país invadido.

Ele o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vão se reunir pela primeira vez ao vivo depois de meses de negociação. Até então, Lula negou convites de ir ao país e conversou uma vez com Zelensky por vídeo.