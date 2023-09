Um acordo de R$ 115 milhões foi firmado com Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Rio Grande do Sul, além da Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado, além de entidades sociais em setembro de 2021. A empresa também prometeu mudar o comportamento em suas lojas.

Mesmo após isso, um casal foi torturado e humilhado por tentar furtar leite em pó no Big Bom Preço, pertencente ao grupo Carrefour, do bairro São Cristóvão, em Salvador, em maio deste ano. O caso gerou comoção após um vídeo com as agressões e a justificativa de ambos, de que o produto era para alimentar a filha que passava fome, viralizar nas redes sociais.

No dia 7 de abril, a professora negra Isabel Oliveira foi perseguida por um segurança enquanto fazia compras no Atacadão Parolin, em Curitiba, que pertence à rede francesa. No mesmo dia, Vinícius de Paula teve atendimento negado em um caixa preferencial vazio, que depois aceitou uma cliente branca que também não se enquadrava nos requisitos, no Carrefour, em Alphaville, condomínio de alta renda perto de São Paulo.

O fato é que picanha vale mais que a carne negra em empresas varejistas brasileiras. Em outubro do ano passado, dois homens foram torturados e extorquidos por cinco seguranças do UniSuper, em Canoas (RS), diante do gerente e do subgerente da loja, após tentarem furtar duas peças do corte. Vítima das piores agressões, um homem negro foi colocado em coma induzido no hospital com fraturas no rosto e na cabeça. Após o espancamento, o gerente ainda tirou uma foto para comemorar.

Boa parte das empresas varejistas envolvidas nesse tipo de caso culpa as empresas de segurança terceirizadas. Pouco importa, contudo, que sejam empregados diretos ou terceirizados, a responsabilidade pela violência ocorrida em suas dependência é também do tomador do serviço. Ainda mais quando o caso se repete e se repete, mostrando um padrão em que a empresa não se importa se alguém mata em nome de bife desde que a segurança seja feita.

Seguranças não são monstros alterados por radiação para serem insensíveis ao ser humano. Não é da natureza das pessoas que exercem a profissão tornarem-se violentas. Elas aprendem a agir assim. Na formação profissional que tiveram, na exploração diária como trabalhadores e na internalização de sua principal missão: primeira a mercadoria, depois as pessoas.