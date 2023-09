Com temperaturas que podem ultrapassar os 43ºC no interior de São Paulo, o Brasil deve ter o final de semana mais quente do ano na passagem entre o inverno e a primavera. Influência do El Niño, mas vislumbre do que deve ser o novo normal em breve com a mudança do clima.

Sim, ajustamos a airfryer do planeta para a temperatura "Tostar os Idiotas". E, mesmo com os alertas, não há indícios que países, empresas e sociedade estejam se mobilizando para girar o botãozinho no sentido oposto.

A isso se somam ciclones, como os que mataram dezenas de pessoas no Rio Grande do Sul, que vão se tornar mais e mais frequentes. Para além de vidas, a economia vai para o beleléu, esturricada pelo sol ou apodrecida pela água.