Neste sábado (7), um dia após os 50 anos do início da guerra área-israelense do Yom Kippur, o Hamas lançou uma ofensiva, com milhares de foguetes e realizando ataques com suas milícias em território de Israel.

'Hoje, nenhum lugar é seguro em Gaza'

Haneen ressalta que o funcionamento dos hospitais e dos centros de atendimento de emergência é um paliativo, principalmente se uma invasão maciça se confirmar.

"O que estou falando diz respeito à disponibilidade de medicamentos e de combustível, de funcionalidade dos hospitais. Mas eles estão bombardeando loucamente por toda parte. Hoje, nenhum lugar é seguro em Gaza, nem mesmo hospitais, nem abrigos, nem residências."

Mas há lugar mais perigosos do que outros. Ela mora no centro da cidade de Gaza e evacuou a sua casa com seus filhos porque os moradores foram alertados pelo Exército israelense a deixar o local — um sinal de que a região é um dos alvos prioritários.

"Coletei as memórias preciosas que eu tinha na casa e com meus cinco filhos fugimos para outro lugar em Gaza. Fiz isso porque tenho medo por eles", afirma. "Se eu estivesse sozinha, nem pensaria em sair, mas os vi chorando e gritando." Milhares de palestinos deixaram suas casas e estão em escolas e outros edifícios que, segundo ela, também foram alvo dos mísseis israelenses.