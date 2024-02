Para 50%, seria justo prender Bolsonaro, e 39% afirmam que não, diz Quaest

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta (28), aponta que 47% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente participou de um plano para dar um golpe de Estado e evitar a posse de Lula, enquanto outros 40% afirmam que isso não aconteceu.

Ao mesmo tempo, 50% afirmam que seria justo prender Bolsonaro, enquanto outros 39% acreditam que não. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Os números foram levantados a partir de entrevistas presenciais com 2.000 pessoas acima de 16 anos de idade, de todas as regiões do Brasil, realizadas entre domingo e ontem. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Polarização

Entre os eleitores de Lula no segundo turno de 2022, 77% defendem que Bolsonaro participou da trama golpista, enquanto 83% dos eleitores de Jair sustentam que não.