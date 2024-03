Até os EUA vão largando Netanyahu, mas Tarcísio e Caiado o paparicam

O primeiro-ministro, que no início teve suporte total de nações ocidentais, com Estados Unidos à frente, foi perdendo apoio à medida que ficavam mais evidentes os crimes de guerra cometidos pelas Forças de Defesa de Israel contra a população civil, sob a justificativa de destruir terroristas.

No exemplo mais recente, cujas imagens ganharam o mundo, mais de 110 pessoas famintas foram mortas e centenas ficaram feridas após militares israelenses dispararem, em 29 de fevereiro, contra uma multidão que se reunia em torno de caminhões que levavam ajuda humanitária a Gaza.

O Exército de Israel retrucou, dizendo que teriam matado um grupo menor, cerca de uma dezena, sendo que a maioria das vítimas foi pisoteada ou atropelada ao tentar pegar mantimentos. A disputa de narrativas de guerra esconde o fato desesperador: dezenas de palestinos famintos estão morrendo ao tentar alcançar comida para eles e seus filhos.

Perdendo votos de progressistas e árabes, horrorizados com o morticínio em Gaza, o governo Joe Biden tem, lentamente, mudado o discurso, dizendo que Netanyahu "prejudica mais do que ajuda Israel", liberando o líder da maioria democrata no Senado dos EUA, Chuck Schumer, judeu, a pedir novas eleições em Israel e mandando ajuda (quer dizer, migalha) humanitária.

Ao mesmo tempo em que Netanyahu vai se tornando tóxico para uns, ele parece ficar atraente para outros. Na disputa pelo espólio político ultraconservador de Jair Bolsonaro, Tarcísio e Caiado viajaram para Israel e encontraram-se com políticos locais, demonstrando sua solidariedade.

Uma parte do bolsonarismo, principalmente os cristãos conservadores, defendem Israel com unhas e dentes. O que foi, inclusive, usado largamente contra o presidente Lula devido à sua declaração comparando o que está ocorrendo em Gaza com a ação de Adolf Hitler. Os governadores sabem que a visita, além de fustigar Lula, que passou a ser considerada persona non grata por Israel, também os fazem ganhar pontos com os seguidores de Jair.