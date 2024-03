EUA propõem na ONU cessar-fogo em Gaza, condicionado à libertação de reféns

O governo de Joe Biden, porém, vem sendo pressionado, inclusive por sua base nos EUA e diante das eleições deste ano. Do lado do Hamas, o grupo palestino também tem sido alvo de pressão por parte de governos árabes, que temem que o conflito possa se espalhar.

O novo texto continua sendo alvo de negociações e polêmicas. Mas, em seu trecho principal, o documento:

Determina a necessidade imperativa de um cessar-fogo imediato e sustentado para proteger os civis de todos os lados, permitir a entrega de assistência humanitária essencial e aliviar o sofrimento humanitário e, para esse fim, apoia inequivocamente os esforços diplomáticos internacionais em andamento para garantir esse cessar-fogo em conexão com a libertação de todos os reféns restantes.

Para fontes diplomáticas, o documento é um avanço na posição americana. Mas pode ainda enfrentar resistência por condicionar o cessar-fogo e ainda exigir o fim do financiamento ao Hamas.

O projeto ainda defende que se use o eventual cessar-fogo para "intensificar os esforços diplomáticos e outros esforços com o objetivo de criar as condições para uma cessação sustentável das hostilidades e uma paz duradoura".

O texto pede que "todas as partes do conflito cumpram suas obrigações de acordo com o direito internacional, inclusive o direito internacional humanitário, inclusive no que diz respeito à condução das hostilidades e à proteção de civis e objetos civis, ao acesso humanitário e à proteção da ajuda humanitária e do pessoal médico, seus bens e infraestrutura".