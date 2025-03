STF julga se invalida lei de São Paulo para combater trabalho escravo

Proposto pelo então deputado estadual Carlos Bezerra Jr. (PSD) e regulamentado por Alckmin no dia 13 de maio de 2013, no aniversário de 125 anos da Lei Áurea, o texto da lei afirma que as empresas e pessoas responsabilizadas por exploração de trabalho escravo em São Paulo ficam impedidas de exercer o mesmo ramo de atividade econômica, ou de abrir nova firma no setor, durante um período de dez anos.

A CNC diz que todos devem combater o trabalho escravo, mas argumenta que a lei prevê a responsabilização de estabelecimentos comerciais em razão de atos criminosos praticados não por eles próprios, mas por terceiros.

A ADI cita ainda que a legislação paulista invade a competência da União por delegar à Secretaria Estadual de Fazenda o poder de apurar condições de trabalho, impedindo a individualização de penas.

A Assembleia Legislativa de São Paulo, ao justificar a manutenção da lei, afirma que não compete à Secretaria de Fazenda de São Paulo determinar o que é ou que não é escravidão, mas usar informação pública do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Poder Judiciário para tomar decisões a respeito da manutenção do cadastro do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Já o governo de São Paulo sustenta que o Estado não invadiu competência da União por se tratar de um caso de direito tributário, não penal ou do trabalho.

Kassio com Zanin; Moraes diverge dos dois

Antes de ser destacado para a análise presencial pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, o julgamento teve três votos no plenário virtual. Relator do caso, o ministro Kassio Nunes Marques julgou o pedido parcialmente procedente. Manteve a lei, mas demandou mudanças.