Brasil tem segundo ano mais violento no campo desde 1985, diz CPT

Em abril, Ademi Ferreira Ribeiro, liderança do Assentamento Dorothy Stang, foi assassinado na zona rural de Rondon do Pará. Em Nova Olinda (TO), em junho, outro líder de um assentamento, Cícero Rodrigues de Lima, foi executado.

No mesmo mês, um brigadista do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) foi morto por um tiro na porta de casa, na ilha do Bananal, em Formoso do Araguaia (TO). Conhecido como Neném, ele morava na Aldeia Imotxi 2, onde vivem famílias indígenas do povo Javaé.

Em setembro, o jovem Guarani Kaiowá Neri Ramos foi morto a tiros durante uma ação da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul no município de Antônio João. Os policiais cumpriam uma decisão judicial que determinava o acesso dos proprietários da Fazenda Barra à sede do imóvel, ocupado pelos indígenas.

Em Gameleiras (MG), Zaqueu Fernandes Balieiro, integrante do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e candidato a vereador, foi encontrado dentro do próprio carro com marcas de tiros, em 30 de setembro.

Uma semana depois, João Teixeira de Souza foi assassinado em Nova Mamoré (RO). Ele estava sendo ameaçado por invasores do seu lote na ocupação da Gleba Seringal Belmont, segundo moradores da área.

No município de Amapá, no estado de mesmo nome, o trabalhador rural Antônio Candeia Oliveira foi executado a tiros em razão de uma discussão a respeito da posse de um pedaço de terra.