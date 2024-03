Justiça intima hacker que acusou Bolsonaro

O juiz Omar Dantas Lima, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, intimou o hacker Walter Delgatti Neto para apresentar sua defesa em um processo de calúnia movido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro processou Delgatti em agosto do ano passado. A defesa de Bolsonaro afirma que o hacker mentiu ao acusá-lo de grampear o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em depoimento na CPI do 8 de Janeiro.

"O presidente [Bolsonaro] entrou em contato comigo. Nesse contato, segundo ele, teria um grampo do ministro Moraes. Segundo ele, teria conversas comprometedoras do ministro e eles precisavam que eu assumisse a autoria desse grampo", disse Delgatti na CPI.