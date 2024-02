Aneel dá parecer a favor da J&F em briga por contrato de R$ 10 bi

A Âmbar tem quatro contratos com o governo para fornecer energia através de térmicas, mas não instalou as usinas no prazo e tenta, agora, seguir contratada pelo governo para o fornecimento de energia.

O caso foi alvo de embate na Aneel antes de ir parar no TCU. Após idas e vindas, no final de 2022, a agência negou o pedido da Âmbar para usar a usina antiga de Cuiabá para cumprir os contratos e disse que a empresa é responsável pelo seu descumprimento.

Após uma tentativa fracassada de rescisão amigável dos contratos, o Ministério de Minas e Energia levou o caso para a Secex Consenso, secretaria do TCU criada no ano passado pelo presidente do tribunal, Bruno Dantas, para intermediar acordos entre o governo federal e o setor privado.

A área técnica do TCU se manifestou contra o acordo, afirmando que a Âmbar não havia passado em um teste da Aneel cujo objetivo era comprovar se a capacidade instalada da empresa conseguiria substituir as obrigações contraídas no contrato, que previa quatro novas usinas.

O posicionamento da Aneel era ambíguo, segundo a área técnica do TCU, e não dizia claramente se a Âmbar conseguia cumprir os contratos. Com base nisso, a área técnica se posicionou contra o acordo com a empresa, posicionamento referendado pelo Ministério Público junto ao TCU.

Depois disso, como mostrou a Folha, o ministro relator do caso, Benjamin Zymler, pediu que a Aneel se manifestasse novamente. Agora, o diretor-geral da agência, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, assinou despacho favorável à empresa, dizendo que a Âmbar tem condições de cumprir o contrato.