CGU investiga empresa em nome de 'laranja' que fez obra em Mossoró

A Controladoria-Geral da União (CGU) está investigando os contratos do governo com a R7 Facilities, responsável pela obra de manutenção no presídio de Mossoró (RN), alvo também de uma apuração no Tribunal de Contas da União (TCU) após a fuga de dois detentos.

Como revelou o Estado de S. Paulo, a empresa de manutenção predial que detém contratos milionários está em nome de um beneficiário de auxílio emergencial que mora na periferia de Brasília, Gildenilson Braz Torres.

Em documento produzido sobre o caso, a área técnica da CGU recomendou a convocação do representante formal da empresa para se manifestar "sobre as informações divulgadas pela imprensa relativas à ocultação dos verdadeiros proprietários" e orientar os ministérios a fazer o mesmo.