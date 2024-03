Empreiteiras poderão ganhar prazo para pagar acordos de leniência

No período da operação, as empresas confessaram irregularidades e fecharam acordo com o governo para pagarem multas por atos confessos de corrupção, mas agora alegam que têm dificuldades financeiras em cumprirem com os valores combinados.

Em resposta a uma ação ajuizada no STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro André Mendonça determinou, no final de fevereiro, que a CGU e o MPF (Ministério Público Federal) possibilitem uma renegociação dos acordos em até 60 dias.

Às empreiteiras, a CGU sinalizou que irá aceitar propostas de renegociação do perfil de pagamento, com um alongamento da dívida — ou seja, extensão do prazo —, e que a curva de pagamento se ajuste ao desempenho econômico financeiro da empresa.

Também foi oferecido às empreiteiras que usem créditos de prejuízo fiscal com a União e base de cálculo negativa de CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), um tributo federal, para abaterem suas dívidas com o governo federal.

Em nota, a CGU afirmou que "analisará caso a caso e continuará balizando suas ações pelos parâmetros da integridade e do comprometimento com a segurança jurídica".

A reunião contou com integrantes da CGU e da AGU (Advocacia-Geral da União).