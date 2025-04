União Brasil quer indicar ex-integrante do governo Dino para ministério

O União Brasil quer indicar o deputado federal Pedro Lucas Fernandes (MA), líder do União Brasil na Câmara, para o lugar do ministro das Comunicações, Juscelino Filho.



Pedro Lucas fez carreira política como aliado de Flávio Dino, que hoje ocupa o cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e foi sorteado relator da denúncia contra Juscelino.



Quando era vereador, em 2017, Pedro Lucas integrou o governo de Flávio Dino no Maranhão como presidente da Agência Executiva Metropolitana (AGEM), autarquia responsável pela gestão da Região Metropolitana da Grande São Luís.



Juscelino decidiu sair do cargo nesta terça-feira, em acordo com o Palácio do Planalto, após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República).



Pedro Lucas Fernandes é deputado federal desde 2019. É filho de Pedro Fernandes, ex-deputado federal pelo Maranhão, também do União Brasil, atual prefeito de Arame (MA).

O deputado foi escolhido líder da bancada em janeiro, substituindo Elmar Nascimento (BA). O União Brasil apostou, nos últimos meses, em fortalecê-lo como interlocutor político, especialmente após as citações a Elmar Nascimento na Operação Overclean.