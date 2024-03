Macron visita o país com expectativa de fechar acordo entre Brasil e França

IBGE divulga o IPCA-15 de março, índice que é visto como uma prévia da inflação. A expectativa no mercado financeiro é uma alta de entre 0,3% e 0,35%.

O Banco Central divulga a ata da reunião do Copom que cortou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual na semana passada. A expectativa é de que o documento dê detalhes sobre uma eventual diminuição no ritmo de queda da taxa Selic.

QUARTA, 27

Lula e Macron visitam o Complexo Naval de Itaguaí (RJ) para o lançamento do Tonelero, o terceiro submarino construído no Brasil como parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, firmado em parceria com a França em 2008, no segundo mandato de Lula.

O presidente francês viaja para São Paulo e cumpre uma agenda agitada. Macron participa do Fórum Econômico Brasil-França, da inauguração de um prédio do Instituto Pasteur na USP, de encontro com o ex-jogador Raí e de um jantar com personalidades da cultura brasileira nas proximidades da Avenida Paulista. Depois disso, está prevista uma caminhada pela Paulista com o vice-presidente Geraldo Alckmin e possível visita ao Masp.