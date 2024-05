Com 37% de votos entre evangélicos, Nunes vai à Marcha para Jesus

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), confirmou a coluna que vai à Marcha para Jesus na próxima quinta-feira. Ele ainda não sabe se vai discursar, mas disse que todas as vezes que participou passou sua mensagem.

"Todas as vezes que minha agenda permitiu, eu fui. Gosto do encontro, das músicas e é um grande evento, que acontece aqui na cidade de São Paulo", disse.



Pré-candidato à reeleição, Nunes conta com ampla margem entre os evangélicos com 37% das intenções de voto contra 19% de Guilherme Boulos (PSOL) seu principal adversário, segundo o DataFolha. Nunes é católico praticante.

Um dos seus principais padrinhos políticos, o governador Tarcisio de Freitas (Republicanos), também confirmou à coluna que vai participar da Marcha para Jesus. Ao contrário de Nunes, que não conseguiu comparecer no ano passado por causa de um evento na França, Tarcisio tem ido com frequência e grava vídeos chamando para o evento. Ele também é católico.