Projeto de Boulos prevê punição para servidor que receber supersalário

Com apenas uma página, o objetivo do texto é acabar com as ambiguidades da legislação atual, que permite que indenizações e gratificações sejam incluídas por decisões da Justiça na remuneração dos servidores, garantindo salários altíssimos.

Segundo levantamento da Transparência Brasil, em 2023, quase 70% dos juízes e desembargadores receberam "supersalários" entre R$ 100 mil e R$ 499 mil por mês. A organização não governamental também encontrou militares que chegaram a embolsar R$ 1 milhão por mês em 2022.

É importante ressaltar, no entanto, que apenas 0,3% dos servidores do país tinham rendimento superior ao teto do serviço público, de acordo com a PNAD Contínua do IBGE. O teto do funcionalismo é de R$ 44 mil.

Conforme o projeto de lei, estudos apontam que a adequação ao teto geraria uma economia de cerca de R$ 5 bilhões para o Tesouro.

"É fundamental que, no momento em que o governo está debatendo possíveis cortes de gastos, o Congresso Nacional tome a iniciativa de apresentar um caminho que enfrente privilégios gritantes, evitando cortes em áreas sociais", escreve Boulos na justificativa do projeto.

A expectativa é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresente seu pacote de ajuste fiscal após a reunião do G-20, que acaba amanhã (19) no Rio de Janeiro.