Com medo das redes, Bolsonaro espera definição de adversário de Boulos

Ouviu os argumentos do governador: as pesquisas apontam que só Nunes pode derrotar a esquerda no segundo turno, representada pelo candidato Guilherme Boulos (PSOL), e que Nunes teria voltado a crescer nas intenções de voto graças a sua exposição na TV e ao aumento da rejeição de Marçal.

Também acertou com Tarcísio uma série de compromissos, como se envolver mais na campanha de Nunes a partir do 7 de setembro, gravando comerciais para o candidato do MDB no rádio e na TV. Propositadamente, no entanto, o ex-presidente não se comprometeu com datas e empurrou essas definições.

Daí Bolsonaro viajou para Minas Gerais para apoiar a candidatura de Bruno Engler (PL) na capital mineira. Também vai a Contagem e a Juiz de Fora. O calendário foi acertado para que ele passe o "aniversário da facada" por lá. Seus candidatos no estado estão bem atrás nas pesquisas. Também em Minas Gerais, estão alguns dos principais apoiadores de Marçal dentro do bolsonarismo: o deputado Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho (PL).

Nessa direita mais radical, existe a percepção desde o início da campanha de que Nunes não representa a base e os valores do bolsonarismo, porque é ligado ao centro, e que se o presidente se mantiver ao lado do prefeito vai perder seus apoiadores. Já os aliados de Tarcísio dizem que Marçal é um "oportunista" e que os valores da direita não podem ser representados por alguém que tem suspeitas de ligação com o PCC e que já foi preso por furto.

Rodeado pelos aliados mineiros e com medo de perder as redes e a base, Bolsonaro, então, volta atrás — deixando a porta aberta, claro.

Ontem o ex-presidente contrariou Tarcísio em público e disse que era muito cedo para entrar "massivamente" na campanha de Nunes e que precisava "esperar mais um pouco".