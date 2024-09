Marçal diz à coluna que pedido de prisão de Gusttavo Lima é desproporcional

O candidato do PRTB, Pablo Marçal, afirmou à coluna que conversou com o cantor Gusttavo Lima em Miami e que ele está "tranquilo". Marçal também considerou a prisão do cantor "desproporcional".

"Falei com ele e está tranquilo em Miami. Descansando com a família depois do Rock in Rio", disse Marçal.

"Decretar a prisão dele é desproporcional", opinou o candidato do PRTB. "A alegação que ele deu carona e eles não retornaram não faz sentido nenhum. Quando a gente embarca num voo particular, apresentamos para a Polícia Federal o passaporte. O dono do avião não tem responsabilidade nenhuma nisso."