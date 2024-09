Marçal chama para 'guerra' em live; time de Nunes vê incitação à violência

A equipe jurídica de Ricardo Nunes (MDB) está reunindo material em que avalia que o adversário Pablo Marçal (PRTB) incita à violência, após um integrante de sua equipe dar um soco que atinge o rosto do marqueteiro do prefeito no final do debate do Flow, ontem à noite.

Em lives feita logo após o episódio, Marçal teria incitado à violência, convocado para uma "guerra" e uma "revolta do povo", entre outros recados com potencial para desestabilizar o processo eleitoral.

A conduta pode ser considerada contrária ao artigo 243 da lei eleitoral que diz que "não será tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter o regime, à ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes".