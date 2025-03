Motta e Alcolumbre pretendem utilizar caso Gayer para moralizar Congresso

Os presidentes do Senado, David Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, pretendem utilizar o caso do deputado Gustavo Gayer como um exemplo para "moralizar" o Congresso Nacional.

Não só Motta telefonou para Gayer e o repreendeu após o episódio como a representação de Alcolumbre contra Gayer no conselho de ética deve seguir logo no início da próxima semana.

De acordo com o entorno dos presidentes da Câmara e do Senado, não existe nenhum problema com o bolsonarismo ou com a direita, mas a declaração de Gayer passou de todos os limites.