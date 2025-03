Alcolumbre freia representação contra Gayer após reação no Congresso

Fontes próximas ao presidente do Senado dizem que ele não desistiu, mas decidiu "aguardar o melhor momento" depois de o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) entrar com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra Gayer por injúria e difamação.

Na semana passada, Gayer fez uma postagem no X, que posteriormente apagou, dizendo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia oferecido Gleisi a Mota e Alcolumbre como "um cafetão oferece uma GP [garota de programa]". Ele afirmou ainda que Alcolumbre, Gleisi e Lindbergh, companheiro da ministra, formariam um "trisal".

A postagem de Gayer veio depois de Lula dizer que tinha nomeado uma "mulher bonita" para melhorar a interlocução com o Congresso. Gleisi é a ministra responsável pela articulação política.

Após o episódio, Alcolumbre afirmou publicamente que o assunto "estava nas mãos dos advogados para decidir o que fazer" e que "o que está dificultando no Brasil é as pessoas agredirem as outras sem medirem o que estão falando". Sua assessoria de imprensa confirmou que ele entraria com uma representação contra Gayer no Conselho de Ética.