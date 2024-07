O dia da marmota urbanístico que afeta as cidades médias brasileiras

Lembra quando a Prefeitura de São Paulo e a Assembleia Legislativa trocaram o Centro pelo Ibirapuera, e o governo do Estado saiu dos Campos Elíseos para o Morumbi? Há muitas e muitas décadas, correto? É nesse passado distante onde parece morar a mentalidade dos dirigentes de Ribeirão Preto. É o dia da marmota urbanístico.

Não é uma viagem no tempo rara. Boa parte das cidades médias do país (as que mais crescem, segundo o último Censo), vive em algum lugar do passado no urbanismo. Especialmente entre as décadas de 1960 e 70, as que mais desfiguraram as grandes cidades brasileiras, e esvaziaram seus centros históricos.

Paris e Tóquio, cidades da atual e da última Olimpíada, decidiram revalorizar os seus centros, reaproveitar estruturas já construídas, fortalecer áreas consolidadas. Como Barcelona fez em 1992. Não quiseram estádios e ginásios novinhos no meio do nada. Mas esse briefing não chegou à maioria das prefeituras brasileiras.

Deveria virar tema da campanha municipal, se a mídia deixar. Ah, e o centro de Ribeirão Preto está agonizando há anos. O prédio histórico da prefeitura, que deixou de ser sede em 2022, vai virar lugar de "saraus e exposições", se algum dia o restauro sair. Não vai me estranhar se a atual sede também virar "centro cultural".

Cidades ricas, como São José dos Campos e Franca, celebram a inauguração de pontes estaiadas desnecessárias, minhocões ou a abertura de novos shoppings. São José do Rio Preto e Joinville abrem distritos de inovação e parques tecnológicos em bairros onde não mora ninguém. Na separação entre bairros de morar, bairros pra se trabalhar, bairros de inovação, repetem o pior do urbanismo de Brasília. Só falta criar bairro pra se colocar só hotéis, um ao lado do outro.

Os funcionários da prefeitura de Ribeirão Preto, que hoje conseguem ir a pé ao Sesc local, ao teatro Pedro II, à Biblioteca Municipal e ate a Cervejaria Pinguim, irão para uma avenida vazia sem restaurantes ou serviços por perto. O único comércio próximo da futura prefeitura, a cinco quadras, é uma filial da Sorveteria do Geraldo (uma delícia, mas sorvete sozinho não faz verão).