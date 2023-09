A decisão do ministro Dias Toffoli, que determinou a anulação das provas obtidas no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht, representa mais um triunfo do estado de direito sobre a arbitrariedade. Parte da reparação já está em curso e também tem sua origem no STF: a anulação das condenações de Lula por incompetência do juiz e a declaração de suspeição de suspeição de Sergio Moro. É pouco. É muito pouco para o tamanho do estrago.

Na sua decisão, Toffoli observou que o acordo de leniência da Odebrecht, dado o modo como se operou, não foi um ao isolado, um desvio eventual num conjunto de condutas retas e legais. Ao contrário: trata-se apenas de um emblema de um projeto de poder capitaneado por agentes públicos, incrustrados na Justiça e no Ministério Público. E, por óbvio, é preciso que se apurem as responsabilidades nas esferas administrativa, cível e criminal.

Há um aspecto nisso tudo que poderia ser classificado, recorrendo a um jargão, como "ironia da história". O início desta decisão está, indubitavelmente, na chamada "Vaza Jato". As conversas entre membros da Lava Jato e do então juiz Moro com o à época coordenador da operação, Deltan Dallagnol, apontavam para o conluio entre os respectivos representantes do órgão julgado e do órgão acusador.