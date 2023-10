Já escrevi a respeito. O texto condena os atos terroristas contra Israel, atribuindo-os ao Hamas — que, então, terrorista é; cobra a libertação imediata dos reféns; esconjura a violência e evidencia que a barbárie a que se assistiu não tem motivo justo possível; não pede um cessar-fogo — isso é mentira; os EUA leriam a exortação como cerceamento do direito de Israel se defender — e fala em "pausa humanitária", justamente para que se abram corredores para atender aos feridos; exige cuidado com os civis, evocando leis internacionais que os protegem em caso de guerra. Ao vetar a resolução, a representação americana no Conselho afirmou que seu país privilegiaria o que chamou de "diplomacia de campo" — vale dizer: as combinações de Biden com Benyamin Netanyahu. A França cumprimentou o Brasil, destacando o óbvio: a formulação não obstava a as ações defensivas dos israelenses. Basta lê-lo. Pedia aquilo que obviamente não se tem: cuidado com os civis.

Pois é... Moro resolveu demonstrar a sua sapiência em política externa e contestou Vieira com estas palavras:

"Pra mim, também, aqui é um sinal, ministro, com todo respeito o fato do Brasil apresentar uma proposta de resolução da ONU -- e aqui faço os elogios para tentar buscar um caminho pela paz -- e, de repente, a nossa resolução é vetada não pela Rússia, não pela China, não por outros países que não seguem a nossa tradição democrática, mas é vetado (sic) pelos Estados Unidos, falando por ele mesmo e falando, igualmente, pelo Estado de Israel. Então, claro que é elogiável o Brasil buscar um consenso e buscar aprovar uma resolução, mas também é um indicativo de que, talvez, estejamos aqui mal orientados, quando a nossa proposta de resolução é exatamente vetada por um país que é um aliado tradicional e é um país que cultua valores democráticos muito próximos ao nosso (sic), e esse veto é um veto bem representativo dos interesses de Israel, E Israel, quer ter garantido o quê? O seu direito à autodefesa".

COLEÇÃO DE BOBAGENS

É tanta bobagem junta que mal se sabe por onde começar. Vamos ver:

1: a resolução não tirava de Israel o direito à autodefesa;

2: um documento dessa natureza, em situação de guerra, nunca contempla apenas um lado do conflito;

3: fosse como diz esse gênio da raça, ficaríamos assim: os EUA são uma democracia, e o Brasil também. Logo, ou o Brasil vota sempre com os EUA, ou, então, democrata não é, de sorte que seu modo de provar que é democrático é ser um subordinado de Washington. A Lava Jato, é verdade, foi sabuja dos interesses americanos. O valente toma a si mesmo como a régua do mundo;

4: a França é uma democracia e votou a favor; Macron, depois, parabenizou o Brasil;

5: a autoritária Rússia e o democrático Reino Unido se abstiveram -- o que não impedia a aprovação: a primeira porque considerou a proposta muito pró-Israel; a segunda porque achou que não era pró o suficiente, mas contra também não era, ou teria optado pelo veto. Fazer avaliação de regimes e de afinidades entre os países só a partir de votos na ONU é uma postural verdadeiramente asnal;

6: nas representações da ONU, cada país só fala por si mesmo;

7: Moro diz querer a paz, mas ataca uma formulação que propunha corredor humanitário, coisa a que Israel até agora se negou a fazer. Há em torno de 30 brasileiros presos na Cisjordânia, sujeitos a levar uma bomba na cabeça, porque o governo Netanyahu não lhes garante algumas horinhas para que possam deixar a zona de guerra. Mas sabem como é... Esse notável representante do povo acha que expor brasileiros à morte é menos grave do que ter um texto vetado pelo país de seus ex-patrões...;

8: fica evidente que um texto que fosse aprovado pelos EUA, contemplando apenas os interesses israelenses, seria vetado por Rússia e China, e o que se pretendia era aprovar uma resposta humanitária;

9: Moro está lá para exercitar o seu rancor e atacar Lula e o PT, como se sabe. Ainda assim, acrescente-se: ele é incapaz de fazer um raciocínio lógico. Durante uns bons anos, esse cara mandou no país;

10: 35 senadores americanos assinaram um documento cobrando imediata ajuda humanitária à Faixa de Gaza; Moro, o 101º senador da América, não é desse tipo. Ele é um falcão republicano!

Trata-se de um fala burra.

Trata-se de uma fala sórdida.

MOURÃO, A BABÁ DE GOLPISTA

E Mourão? O cara apresentou nesta quinta um projeto de lei para anistiar os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Mas decidiu recorrer a uma tática malandra. Não de todos os crimes: só os de tentativa de ruptura do estado de direito e de tentativa de golpe de Estado -- os artigo 359-L e 359-M do Código Penal. As condenações por organização criminosa e depredação do patrimônio, que rendem penas leves, bem, essas continuariam.