Após a exibição do programa, o funileiro perdeu clientes e passou a ser chamado de "pilantra" e "ladrão" nas redes sociais. Também recebeu ameaças de morte.

A reportagem, no entanto, de acordo com a Justiça, estava errada. O serviço havia sido paralisado pelo fato de o cliente não ter pago as parcelas acordadas.

Também não ficou provado que o consumidor havia entregado as peças à oficiana, como alegara. Além disso, o carro foi devolvido no mesmo endereço no qual havia sido retirado, tendo o dono da funilaria arcado com o custo do guincho.

Na sentença em que condenou a emissora, a juíza Renata Couto da Costa afirmou que o programa, "sem se preocupar em averiguar a veracidade das acusações feitas pelo cliente", expos de modo "vexatório" o proprietário, cometendo "abuso no direito de informar".

"A notícia circulou com chamada tendenciosa", afirmou a juíza na decisão. "O autor [do processo] não teve qualquer oportunidade de defesa, não foi ouvida sua versão antes, ingressando a equipe de reportagem em seu estabelecimento com a câmera já ligada e com diversas falas de intimidação."

O cliente também foi condenado e terá de pagar uma indenização de R$ 30 mil ao funileiro.