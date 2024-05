Justiça condena SBT: cantora ganhou concurso da Eliana e não recebeu prêmio

Na ação aberta contra o SBT e a Support Congressos, empresa parceira da emissora no concurso, Vania disse que largou seu emprego diante da promessa de que teria sucesso em sua carreira musical.

"Era a realização de um sonho", afirmou a vendedora à Justiça. "Mas esse sonho foi interrompido pelas falsas promessas."

A gravação do CD nunca foi realizada.

Na defesa apresentada à Justiça, o SBT afirmou que a responsabilidade pela gravação era da empresa Support Congressos, e que se solidarizava com a autora do processo. Citou, inclusive, que apoiava o envio de um ofício ao Ministério Público solicitando a abertura de uma investigação contra a empresa.

Disse ainda que, numa demonstração de sua boa-fé, chegou a procurar a vendedora a fim de fazer o pagamento do prêmio em dinheiro, "bem como contornar a situação da gravação do CD", mas que ela nunca foi encontrada no seu endereço.

A Support Congressos disse à Justiça ter descoberto que a vendedora já tinha gravado um CD anteriormente — o que, segundo ela, contrariava o regulamento do concurso.