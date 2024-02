Filho de Lula perde processo e terá de pagar R$ 16 mil a advogados da Veja

Naquele ano, a Veja publicou uma reportagem de capa com o título "O Ronaldinho de Lula", na qual tratava da trajetória profissional de Fábio Luis. Dizia que o biólogo, que trabalhara como monitor no zoológico de São Paulo, obtivera uma grande ascensão após a eleição de Lula em 2002, comparando-o com o jogador de futebol Ronaldo Nazário, campeão do mundo pela seleção brasileira.

A reportagem citava um aporte de R$ 5,2 milhões que a Telemar, então maior empresa de telefonia do país, havia feito em uma produtora (a Gamecorp) da qual o filho de Lula tornara-se sócio após a eleição.

O filho do presidente disse, na ação, que a revista o havia "envolvido em um cenário de lobby, corrupção e tráfico de influência de forma irresponsável e baseada em afirmações inverídicas e caluniosas".

"A matéria maculou a boa imagem e os atributos conquistados pelo autor [do processo] com o seu próprio trabalho e dedicação", afirmaram à Justiça os advogados que representavam Fábio Luis, entre os quais Cristiano Zanin Martins —hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado ao cargo no ano passado pelo presidente Lula.

"A condição de brilhante profissional de Fábio Luis não foi preservada pela revista, que preferiu desqualificá-lo."

A Veja se defendeu no processo argumentando que a reportagem foi feita com base em dados objetivos e reais e que a comparação de Fábio Luis com Ronaldo havia sido feita pelo próprio presidente, durante uma entrevista. A defesa da revista foi feita pelos advogados Lourival José Dos Santos e André Marsiglia Santos.