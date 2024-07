Empresário bolsonarista vira réu em ação por racismo contra Taís Araújo

"É uma infeliz. Maldita Princesa Isabel."

Queixa foi feita por morador de condomínio do réu

O comentário foi feito em um grupo de Whatsapp de um condomínio de casas em São José do Rio Preto, no interior paulista. Indignado com a manifestação, um morador enviou uma queixa ao Ministério Público, que requisitou a realização de uma investigação policial.

Na denúncia feita à Justiça, a promotora Vanessa Santa Terra disse que o empresário fez uma clara reprovação à Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, "dando a entender que, "se a lei não tivesse sido aprovada, a pessoa negra, escravizada por mais de 350 anos no Brasil, não poderia emitir sua opinião".

A defesa do empresário disse, durante o inquérito policial, que a frase foi uma "brincadeira".

"Celso Yamashita, dotado de bom humor, ainda que sarcástico, escreveu uma frase totalmente inocente, sem maldade", disse à polícia o advogado Mamede Neto.